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Бывшая жена Матвея Сафонова потребовала признать его банкротом

Бывшая жена Матвея Сафонова потребовала признать его банкротом
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Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова, подала заявление в суд с целью признать футболиста банкротом. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, судебное заседание назначено на конец мая. Отмечается, что, по словам адвоката Сафонова, главная цель Анастасии — узнать, есть ли у Матвея скрытое имущество, на которое она может претендовать как бывшая жена. Представители футболиста с банкротством не согласны и напоминают, что Матвей ежемесячно оплачивает алименты и гасит долг.

26-летний Матвей Сафонов выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2024 года.

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