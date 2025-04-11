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Наумов: у «Зенита» очень медленная игра в атаке — нет неординарных решений

Наумов: у «Зенита» очень медленная игра в атаке — нет неординарных решений
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится 13 апреля и пройдёт на стадионе «Газпром-Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» преимущество в матче с «Зенитом» в том, что команду устроит и ничья. Конечно, «быки» будут играть на победу, но в случае ничьей отрыв сохранится. Это будет фатальным для питерцев. «Зенит» может закрепостить то, что им нужна только победа. Но питерская команда забыла, как играть сломя голову. У клуба очень методичная и академичная игра в этом сезоне. Игроки перестали давать обостряющие передачи и врываться в штрафную с мячом. Они катают мяч, а потом упираются в стену, как в матче с «Локомотивом». Только острая игра Глушенкова принесла результат.

«Зенит» играет в позиционно-атакующий футбол, потому что все соперники стараются строить игру от обороны. У команды нет резких контрвыпадов. Футболисты доходят до штрафной и начинают катать мяч, пока его не отберут. Нет стенок, забеганий и неординарных решений. В первых играх Луис Энрике что-то пытался, но с «Локомотивом» также выглядел блекло. У «Зенита» очень медленная игра в атаке, нужно что-то менять в тактике», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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