Николай Писарев — о новых игроках «Спартака»: у них есть оправдание, надо ждать

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев высказался о новобранцах московского «Спартака». В зимнее трансферное окно состав красно-белых пополнили, в частности, Ливай Гарсия и Пабло Солари.

«Дорогостоящие новички пока что себя не особо проявляют, но их оправдывает одно — адаптация. Надо ждать», — приводит слова Писарева Sport24.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.