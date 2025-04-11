Экс-защитник сборной России Семёнов раскритиковал оборону московского «Динамо»

Бывший защитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Андрей Семёнов раскритиковал оборону московского «Динамо». Он считает, что защитная линия бело-голубых очень слаба.

«Я считаю, что у них очень слабая оборона. С такой защитой не становятся ни чемпионами, ни медали не забирают. В том сезоне было чудо, что бронзу забрали.

Защитники не справляются с тактикой Лички. Игроки должны быть сильными в игре один в один, а их защитников Заболотный один разорвал! И вы на что-то претендуете?» — сказал Андрей Семёнов в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.