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Гранат: если «Зенит» не выиграет золото, это может сказаться на будущем Семака

Гранат: если «Зенит» не выиграет золото, это может сказаться на будущем Семака
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Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Зенит» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в психологическом плане будет заряжен на матч с «Краснодаром», команде некуда отступать — либо пан, либо пропал. Остаётся всё меньше туров, и предстоящая игра — определяющая в плане чемпионства. Питерцы будут планомерно нагнетать обстановку у ворот «Краснодара».

Рано или поздно какие-то серии заканчиваются. Вполне может сложиться так, что «Зенит» в юбилейный год не станет чемпионом. Это не будет большим крахом — наш чемпионат за последние два года стал конкурентоспособным. При этом, если «Зенит» не выиграет золото в этом сезоне, это может сказаться на будущем Семака в команде. Одно дело не стать чемпионом, когда клуб играет ярко, а другое — когда были сделаны большие усиления, но команда не показывает яркой игры. Но стоит отметить мудрость Семака, он с честью выйдет из этой ситуации», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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