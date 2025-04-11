Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Глеб: у «Арсенала» хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов

Александр Глеб: у «Арсенала» хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб полагает, что у «канониров» есть неплохие шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В первом матче 1/4 финала «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0.

«Шансы всегда есть. Сейчас максимально вероятные? Ну да, шансы хорошие. Но посмотрим. В любом случае это только четвертьфинал. Поэтому посмотрим. Там и следующий соперник будет непростой, если пройдут «Реал», — приводит слова Глеба «ВсеПроСпорт».

Напомним, матч между «Арсеналом» и «Реалом» состоялся 8 апреля. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

Материалы по теме
«Барса» устроила в ЛЧ вынос покруче «Арсенала»! Трио разделало «Боруссию» на куски. Видео
«Барса» устроила в ЛЧ вынос покруче «Арсенала»! Трио разделало «Боруссию» на куски. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android