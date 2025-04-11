Александр Глеб: у «Арсенала» хорошие шансы выиграть Лигу чемпионов

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб полагает, что у «канониров» есть неплохие шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В первом матче 1/4 финала «Арсенал» разгромил «Реал» со счётом 3:0.

«Шансы всегда есть. Сейчас максимально вероятные? Ну да, шансы хорошие. Но посмотрим. В любом случае это только четвертьфинал. Поэтому посмотрим. Там и следующий соперник будет непростой, если пройдут «Реал», — приводит слова Глеба «ВсеПроСпорт».

Напомним, матч между «Арсеналом» и «Реалом» состоялся 8 апреля. Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.