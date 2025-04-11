Семёнов — об отстранении России: у ребят проходит молодость, а они не играют

Экс-защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. УЕФА и ФИФА забанили Россию в феврале 2022 года из-за политической ситуации в мире.

«Хочется, чтобы Россию вернули на международную арену. Смотрю на поколение ребят 18-25 лет — раньше такие в еврокубках играли, сравнивали себя на уровне больших футболистов. Жалко их. Того же Батракова хочется посмотреть на уровне больших игроков. У них проходит молодость, а они не играют. Гадать же по возвращению бессмысленно», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.