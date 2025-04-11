«Шинник» объявил о смене главного тренера

Новым главным тренером ярославского «Шинника» утверждён Артём Булойчик, который ранее занимал должность старшего тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что это произошло из-за состояния здоровья 69-летнего Александра Побегалова, который возглавлял команду с декабря 2024 года.

«Руководством футбольного клуба «Шинник» принято решение об утверждении старшего тренера футбольного клуба «Шинник» Артёма Олеговича Булойчика в должности главного тренера команды. Контракт с Артёмом Олеговичем заключён на срок по схеме «0,5+1 год». Желаем нашему новому главному тренеру успехов в работе!» — написано в заявлении.

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 32 очка за 27 матчей.