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Александр Побегалов объяснил, почему покинул должность главного тренера «Шинника»

Александр Побегалов объяснил, почему покинул должность главного тренера «Шинника»
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Российский специалист Александр Побегалов рассказал, почему покинул должность главного тренера ярославского «Шинника». Сегодня, 11 апреля, клуб сообщил, что главным тренером утверждён Артём Булойчик, который ранее занимал должность старшего тренера.

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность, как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб, молодой, энергичный, активный, открытый всем новым футбольным веяниям. Артём Олегович Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее.

Я же вновь сосредоточусь на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба, постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», — приводит слова Побегалова пресс-служба «Шинника».

«Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 32 очка за 27 матчей.

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