Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча «Крыльев Советов» с «Химками»

Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча «Крыльев Советов» с «Химками»
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится в это воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» не очень удачно съездили в Махачкалу. После крупного поражения они будут дополнительно мотивированы. Предстоит сложная игра, будет давить счёт, место в таблице, но, надеюсь, мы с этим справимся», — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 23 туров РПЛ нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Осинькина набрала 23 очка. «Химки» располагаются на 12-й строчке. В активе подмосковной команды также 23 набранных очка.

Материалы по теме
Журавель объяснил, почему Сергеев раскрылся в «Крыльях Советов» после ухода из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android