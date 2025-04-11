Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча «Крыльев Советов» с «Химками»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Игра состоится в это воскресенье, 13 апреля.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Химки» не очень удачно съездили в Махачкалу. После крупного поражения они будут дополнительно мотивированы. Предстоит сложная игра, будет давить счёт, место в таблице, но, надеюсь, мы с этим справимся», — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».
После 23 туров РПЛ нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Осинькина набрала 23 очка. «Химки» располагаются на 12-й строчке. В активе подмосковной команды также 23 набранных очка.
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