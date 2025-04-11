Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнатьев: если «Краснодар» обыграет «Зенит», повалит и остальные клубы РПЛ набекрень

Игнатьев: если «Краснодар» обыграет «Зенит», повалит и остальные клубы РПЛ набекрень
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Зенит» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду с нетерпением матч «Зенит» — «Краснодар», потому что лидеры всегда создают интригу. «Быки» понимают, что для них эта игра очень важна со всех точек зрения. «Краснодар» сейчас почувствовал уверенность и имеет большие шансы забрать чемпионский титул. Если команда обыграет питерцев, с вероятностью 90 процентов «быки» повалят остальные клубы набекрень и мы увидим нового чемпиона.

Если «Зенит» не станет чемпионом в год столетия, жизнь всё равно будет продолжаться. Думаю, внутри коллектива изменится отношение, произойдут коррективы состава и тренерского штаба. В клубе никто не оставит этот результат без внимания. «Зениту» 100 лет, надо подтверждать звание чемпиона», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

Материалы по теме
«Краснодар» отцепит «Зенит», «Спартак» отомстит, ЦСКА лишится полсостава? Интриги тура РПЛ
«Краснодар» отцепит «Зенит», «Спартак» отомстит, ЦСКА лишится полсостава? Интриги тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android