Игнатьев: если «Краснодар» обыграет «Зенит», повалит и остальные клубы РПЛ набекрень

Российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Зенит» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля.

«Жду с нетерпением матч «Зенит» — «Краснодар», потому что лидеры всегда создают интригу. «Быки» понимают, что для них эта игра очень важна со всех точек зрения. «Краснодар» сейчас почувствовал уверенность и имеет большие шансы забрать чемпионский титул. Если команда обыграет питерцев, с вероятностью 90 процентов «быки» повалят остальные клубы набекрень и мы увидим нового чемпиона.

Если «Зенит» не станет чемпионом в год столетия, жизнь всё равно будет продолжаться. Думаю, внутри коллектива изменится отношение, произойдут коррективы состава и тренерского штаба. В клубе никто не оставит этот результат без внимания. «Зениту» 100 лет, надо подтверждать звание чемпиона», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.