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Тренер «Ахмата» Ташуев раскритиковал игру своей команды

Тренер «Ахмата» Ташуев раскритиковал игру своей команды
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре своей команды в последних матчах. Специалист признался, что недоволен качеством игры грозненцев. По словам Ташуева, команда работает над улучшением структуры игры и над отработкой индивидуальных действий футболистов.

«Крайне недоволен матчем в Воронеже. Не столько результатом, сколько качеством игры. Были немного зажаты, возможно, были выхолощены после «Спартака», был непростой переезд. Эти несколько дней мы работаем, чтобы поправить ситуацию в плане структуры игры. Очень важно, чтобы мы забивали голы. Будем делать ротацию, но нужно подумать, так как есть вопросы по составу. Много работаем над индивидуальными действиями, где каждый на своей позиции», — сказал Ташуев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ахмат» набрал 20 очков по итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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