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Кордоба: «Краснодар» готов стать чемпионом, если нам ничего не будет мешать

Кордоба: «Краснодар» готов стать чемпионом, если нам ничего не будет мешать
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о чемпионских амбициях своей команды. Колумбиец считает, что «быки» готовы к завоеванию золотых медалей. В то же время Кордоба отметил, что южному клубу не должны мешать посторонние факторы.

«Я знаю, что сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионом, мы готовы. Если нам ничего не будет мешать, то мы сделаем это. Уверен, у нас всё получится», — приводит слова Джона Кордобы интернет-портал «РБ Спорт».

Ранее Джон заявлял, что в матче с «Зенитом» «много вещей будет против «Краснодара».

Напомним, на данный момент «быки» лидируют в РПЛ, набрав 52 очка за 23 матча. «Зенит» идёт на третьей строчке, отставая на пять очков.

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