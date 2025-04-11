Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко: жаль, что Игорь Акинфеев не поиграл в Европе

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве. 8 апреля Акинфееву исполнилось 39 лет.

— Вам жаль, что Акинфеев в Европе не поиграл?

— Честно говоря, с одной стороны, да. А с другой — Игорь знал, как лучше устроить себе карьеру, жизнь. Это рассудительный, умный человек, преданный своему клубу. Далеко не каждый так патриотичен, это всё менее свойственно футболистам, — приводит слова Крамаренко Sport24.

Отметим, что матч 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» стал для Игорь Акинфеева 900-м в карьере. Всего вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч — за сборную России. Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.