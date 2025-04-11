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Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ

Сергей Юран поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он считает, что в борьбе за титул чемпиона РПЛ «Краснодар» может помешать только сам себе.

«Кто может остановить «Краснодар»? Только они сами. «Краснодар» уже не раз сам упускал чемпионство. В прошлом сезоне они до последнего боролись за титул. Теперь только сам «Краснодар» может проиграть чемпионство, а не кто-то его выиграть», — приводит слова Юрана интернет-портал «РБ Спорт».

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.

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