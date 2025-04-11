Первый тренер Захаряна: надо пожелать здоровья, а не называть переход в Испанию неудачным

Павел Козлов, первый тренер российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о череде травм своего воспитанника.

«Нет поводов для глобального разочарования в переходе Арсена в «Реал Сосьедад». Да, Захарян уже не сыграет в этом сезоне, но сейчас ему нужно вылечиться, набраться уверенности. Мы должны пожелать Захаряну успехов и здоровья, а называть переход неудачным не нужно», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне на счету Арсена Захаряна четыре матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. В них полузащитник отметился голом и результативной передачей. Ранее стало известно, что Захарян не сможет помочь клубу на финальном отрезке сезона из-за затянувшегося восстановления после травмы.