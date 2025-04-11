Николай Писарев: особой игры у «Зенита» нет, а трансферы у них были всегда

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев высказался об игре и результатах санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не понимаю, почему многие ждали лёгкое чемпионство «Зенита» в этом сезоне. Разве они в прошлом году легко выиграли? Столетие и трансферы? А разве «Зенит» не каждый год покупал футболистов? И «Спартак» усилился. Видно же, что в течение года особой игры у «Зенита» нет. А трансферы у них были всегда, и многие из них удачные», — приводит слова Писарева Sport24.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.