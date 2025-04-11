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Раскрыты основные претенденты на подписание Луиса Энрике — источник

Раскрыты основные претенденты на подписание Луиса Энрике — источник
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Бразильский вингер «Марселя» Луис Энрике близок к смене клубной прописки следующим летом. В списке основных претендентов на подписание игрока числятся «Ньюкасл», «Байер», «Ноттингем Форест», «Бавария» и «Интер», сообщает издание Foot Mercato.

В нынешнем сезоне Луис Энрике провёл за «Марсель» 30 матчей во всех турнирах. На счету бразильского вингера девять голов и семь результативных передач.

Напомним, Луис Энрике принадлежит «Марселю» с сентября 2020 года. Во Францию футболист перебрался из бразильского «Ботафого» за € 8 млн. С июля 2022 года по декабрь 2023-го Энрике выступал за «Ботафого» на правах аренды.

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