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«Болейте стоя — громко и страстно». «Зенит» обратился к болельщикам перед игрой с «быками»

«Болейте стоя — громко и страстно». «Зенит» обратился к болельщикам перед игрой с «быками»
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Санкт-петербургский «Зенит» обратился к болельщикам перед матчем 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дорогие друзья! Вы всегда были, есть и будете нашим 12-м игроком, нашей опорой и поддержкой. Все победы и трофеи — плоды нашей общей работы. И прямо сейчас ваша помощь нужна нам как никогда!

Приходите в это воскресенье на «Газпром Арену» в клубной атрибутике, заполняйте трибуны стадиона звуком ваших слаженных голосов и болейте за «Зенит» стоя — громко и страстно на протяжении всей игры!

Только собравшись все вместе, только объединившись в устремлении к одной заветной цели, мы с вами сможем добиться успеха. Мы очень рассчитываем на вас. До встречи в воскресенье!» — написано в сообщении.

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