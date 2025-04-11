Виталий Дьяков: у «Зенита» нет ни результата, ни игры

Российский экс-футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Зенит» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля.

«Мне кажется, игра с «Краснодаром» — матч сезона для «Зенита». Если питерцы проиграют, борьба за чемпионство для них точно закончится. Им нужно выигрывать, и желательно с разницей в три мяча, потому что при равенстве очков по личным встречам «Краснодар» будет выше. По последним матчам «Зенита» я не уверен, что клуб легко разберётся с «быками», если вообще разберётся.

Прошлый сезон показал, что «Зенит» не так хорош. Хоть команда и выиграла чемпионство, она это сделала в ситуации, где от неё мало что зависело. В этом сезоне старт был удачным, но сейчас нет ни результата, ни игры. Мы видим, сколько «Зенит» привозит легионеров, и перед клубом не стоит цель делать акцент на свою академию. Мы не видим своих воспитанников, зато видим не самых дешёвых бразильских талантов. В такой ситуации в клубе может произойти перестройка в руководстве и в тренерском штабе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.