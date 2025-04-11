Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Дьяков: у «Зенита» нет ни результата, ни игры

Виталий Дьяков: у «Зенита» нет ни результата, ни игры
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура «Зенит» — «Краснодар». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, игра с «Краснодаром» — матч сезона для «Зенита». Если питерцы проиграют, борьба за чемпионство для них точно закончится. Им нужно выигрывать, и желательно с разницей в три мяча, потому что при равенстве очков по личным встречам «Краснодар» будет выше. По последним матчам «Зенита» я не уверен, что клуб легко разберётся с «быками», если вообще разберётся.

Прошлый сезон показал, что «Зенит» не так хорош. Хоть команда и выиграла чемпионство, она это сделала в ситуации, где от неё мало что зависело. В этом сезоне старт был удачным, но сейчас нет ни результата, ни игры. Мы видим, сколько «Зенит» привозит легионеров, и перед клубом не стоит цель делать акцент на свою академию. Мы не видим своих воспитанников, зато видим не самых дешёвых бразильских талантов. В такой ситуации в клубе может произойти перестройка в руководстве и в тренерском штабе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Краснодар» отцепит «Зенит», «Спартак» отомстит, ЦСКА лишится полсостава? Интриги тура РПЛ
«Краснодар» отцепит «Зенит», «Спартак» отомстит, ЦСКА лишится полсостава? Интриги тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android