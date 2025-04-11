Роберто Фернандес: быть на пятом месте — недостаточно для «Динамо»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о турнирном положении московского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Сейчас бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 23 матчах.

«Считаю, что быть просто на пятом месте для «Динамо» недостаточно. Но, к сожалению, в первой части сезона мы недосчитались очков, и сейчас нам нужно исправлять положение. В каждом матче необходимо играть на победу, чтобы подняться как можно выше в таблице и достичь желаемого результата, — заявил Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.