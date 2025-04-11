Виталий Дьяков: четвёртое место в РПЛ — потолок для ЦСКА

Бывший футболист Виталий Дьяков оценил перспективы московского ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 23 туров.

«У ЦСКА три очка до «Зенита» и «Спартака», а также восемь очков до «Краснодара». Однако по составу армейцы не претенденты на тройку. Есть Акинфеев, легенда красно-синих, Дивеев, Роша и Обляков. Это футболисты, которые соответствуют уровню ЦСКА. Но не все игроки соответствуют уровню. Команда всегда ассоциируется с победами, чемпионствами и званием одной из лучших команд страны. На что клуб может претендовать сейчас? Да, армейцы могут зацепиться за Кубок России. Но на длинной дистанции четвёртое место в РПЛ — потолок для ЦСКА», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.