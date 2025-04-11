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Призёра Евро-2016 Димитри Пайета обвинили в сексуальном насилии над девушкой, он заставлял её пить мочу и облизывать пол

Бразильянка обвинила Пайета в физическом и сексуальном насилии
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Бразильский юрист Ларисса Феррари обвинила французского футболиста «Васко да Гама» Димитри Пайета в моральном, физическом и сексуальном насилии. Об этом сообщил RMC Sport.

Отмечается, что в марте 28-летняя девушка подала жалобу в бразильскую полицию, началось расследование.

«В декабре у нас произошла первая ссора, и он начал говорить мне, что собирается меня наказать. Он требовал от меня доказательств любви, которые состояли в унижении. Я записывала видео, в которых пила свою мочу, пила воду из унитаза и облизывала пол», — приводятся слова Феррари со ссылкой на AFP.

Ларисса Феррари также заявила, что 38-летний футболист избивал её и наступал на неё, когда она лежала на полу.

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