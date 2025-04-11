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В «Локомотиве» рассказали, когда состоится прощальный матч экс-вратаря команды Гильерме

В «Локомотиве» рассказали, когда состоится прощальный матч экс-вратаря команды Гильерме
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, когда состоится прощальный матч бывшего голкипера железнодорожников Маринато Гильерме.

«Скорее всего, мы сделаем прощальный матч Гилерме в сентябре, в клубный день. Над этим клуб работает. Вы знаете, что в сентябре мы проводим день клуба, разные мероприятия проходят. У нас есть возможность организовывать интересные события, поэтому это будет в сентябре», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, 3 марта Маринато Гильерме стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодёжных команд и академии «Локомотива». Голкипер покинул команду 1 июля 2024 года по истечении трудового контракта. По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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