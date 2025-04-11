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В Италии раскрыли имена футболистов, которых могут наказать за ставки и игру в казино

В Италии раскрыли имена футболистов, которых могут наказать за ставки и игру в казино
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В Италии продолжается расследование по делу о ставках на спорт на нелегальных платформах. Раскрыты новые имена футболистов, которые могут быть наказаны за игру на тотализаторе и в казино, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, прокуратура Милана ведёт расследование в отношении 12 игроков Серии А по делу о размещении ставок на нелегальных сайтах в период с 2021 по 2023 год и игре в онлайн-покер. Список подозреваемых был сформирован после проверки смартфонов футболистов.

Как оказалось, в схеме был замешан миланский магазин часов. Он выступал посредником, куда обращались футболисты, фиктивно «покупая» дорогие часы на сумму, которую они задолжали букмекеру.

Нелегальные букмекерские конторы, на которых играли футболисты, неофициально рекламировали Сандро Тонали и Николо Фаджоли, которые уже давно находятся под следствием.

В обновлённый список подозреваемых также попали Уэстон МакКенни («Ювентус»), Маттиа Перин («Ювентус»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Леандро Паредес («Рома»), Алессандро Флоренци («Милан»), Николо Дзаньоло («Галатасарай») и ряд других футболистов.

Отмечается, что не все из них делали ставки на спорт на нелегальных платформах. Некоторые попали под следствие из-за игры в онлайн-покер и казино. Однако эту категорию футболистов вряд ли дисквалифицируют. По закону максимальное наказание для них — это штраф в размере € 20 тыс.

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