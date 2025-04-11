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Дьяков: «Спартак» в этом сезоне не феерит и не играет классно во всех матчах

Дьяков: «Спартак» в этом сезоне не феерит и не играет классно во всех матчах
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался об игре и результатах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Что касается слов Семёнова, почему же тогда «Спартак» не на первом месте? Андрей — воспитанник «Спартака», и он будет отдавать предпочтение именно этой команде. Не сказал бы, что красно-белые в этом сезоне феерят и классно играют во всех матчах. «Зенит» выглядит не так, как в последние годы и на старте этого сезона. Сейчас у питерской команды нет качественной игры, отсюда третье место. А «Краснодар» отошёл от своих принципов, и пришёл результат, что является самым важным», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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