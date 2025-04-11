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Фернандес: постараюсь помочь «Динамо» взять чемпионский титул

Фернандес: постараюсь помочь «Динамо» взять чемпионский титул
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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес заявил, что считает московский клуб главным в своей карьере. Он подчеркнул желание приносить бело-голубым пользу и помочь завоевать долгожданный титул чемпиона Российской Премьер-Лиги.

— Сейчас считаю, что главным клубом в моей карьере всё‑таки является «Динамо»! Здесь я очень сильно вырос как игрок и профессионал. Конечно, хочется приносить клубу как можно больше пользы. И как уже говорил ранее, постараюсь помочь «Динамо» взять долгожданный титул, — заявил Фернандес в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.

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