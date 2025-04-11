Мареска назвал идеального нападающего для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал идеального нападающего для своей команды. Он выделил действующего форварда «аристократов» Николаса Джексона.

«Мой идеальный девятый номер — это Нико Джексон. У нас уже есть девятый номер. Сейчас не летнее трансферное окно. Если у нас будет копия Николаса, это будет хорошо. Я много раз говорил, и вы тоже видите, что с Нико мы становимся лучшей командой. Нико — тот, кто нам нужен», — приводит слова Энцо Марески журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 53 очка за 31 матч. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 встреч.