Николай Писарев: с составом и мотивацией проблем у «Зенита» нет

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев считает, что у санкт-петербургского «Зенита» нет проблем с мотивацией.

«С составом и мотивацией проблем у «Зенита» нет. Но есть же конкуренты. Если ты где-то даёшь слабину, то тут же подтянутся «Краснодар» и «Спартак». И ЦСКА списывать нельзя. Есть кому подпирать «Зенит», — приводит слова Писарева Sport24.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.