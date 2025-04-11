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Колыванов: ЦСКА играет симпатично, но главное — результат

Колыванов: ЦСКА играет симпатично, но главное — результат
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Российский тренер Игорь Колыванов оценил перспективы московского ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 23 туров.

«ЦСКА всё будет делать для того, чтобы побороться за серебро. Армейцы очень здорово начали весеннюю часть чемпионата, сейчас всё пойдёт по накатанной. Команда играет симпатично, но самое главное — это результат. Вполне возможно, что ЦСКА постарается громко о себе заявить, но будет непросто. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — команды, которые занимают тройку. Красно-синим надо будет очень постараться, чтобы туда подняться», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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