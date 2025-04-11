«Крылья Советов» наградили Ивана Сергеева раками за лучший гол РПЛ в марте

«Крылья Советов» вручили нападающему Ивану Сергееву подарок за лучший гол Российской Премьер-Лиги по итогам марта. Форварду преподнесли поднос варёных волжских раков.

«Иван Сергеев перед началом тренировки получил традиционный волжский подарок. Нападающий стал автором лучшего гола марта в РПЛ. В честь этого клуб подарил ему варёных волжских раков. Желаем приятного аппетита и как можно больше красивых голов за «Крылья», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Также Иван играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й. После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства самарцы сыграют с подмосковными «Химками». Игра состоится 13 апреля.