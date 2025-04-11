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Флик рассказал о форме Ансу Фати, который сыграл в этом сезоне менее 200 минут

Флик рассказал о форме Ансу Фати, который сыграл в этом сезоне менее 200 минут
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о физическом состоянии испанского вингера Ансу Фати, который получает мало игрового времени в текущем сезоне.

«Ансу Фати стал намного лучше и тренируется на гораздо более высоком уровне, чем ранее», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети.

Напомним, испанский нападающий находится в составе команды с сентября 2020 года. В этом сезоне он сыграл восемь встреч (менее 200 минут), но не смог отметиться результативными действиями. Контракт Фати с клубом действителен до июня 2027 года. По данным ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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