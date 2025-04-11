Владислав Радимов обозначил, почему воспитанники «Зенита» не играют за первую команду

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, почему у воспитанников сине-бело-голубых не получается пробиться в основной состав команды Сергея Семака.

— Здесь есть вопросы и к молодым игрокам – они психологически не готовы к борьбе за своё место. А если ты заранее не настроишься, что хочешь играть и должен играть в «Зените», то попасть туда невозможно.

– Молодые заранее не верят, что могут выиграть конкуренцию?

– Да. Часто читаю интервью ребят – причём талантливых, хороших: «Почему ушёл? Ну, потому что не дали бы шанса». Дали бы! Но ты к нему должен быть готов. И если технически, физически они соответствуют уровню, то морально – нет, — приводит слова Радимова Sports.ru.

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.