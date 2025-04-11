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Главный тренер «Баварии» Компани высказался о предстоящем матче с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Компани высказался о предстоящем матче с «Боруссией»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией». Игра состоится в субботу, 12 апреля, в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер»? На самом деле, это пока не поражение. У нас ещё впереди ответный матч. А сейчас — Дер-Класикер против «Боруссии», историческое противостояние между клубами. Результат прошлого сезона — дополнительная мотивация для нас. В энергии недостатка нет. Нам [в матче с «Боруссией»] также должны помочь болельщики. Они готовы к этому», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в соцсетях.

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