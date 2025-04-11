Кристиян Бистрович: Игорь Акинфеев поставит ещё много рекордов

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о значимости вратаря армейцев Игоря Акинфеева для столичного клуба.

«900 матчей Акинфеева в карьере? Тут даже не нужно тратить лишних слов, чтобы описать это достижение. Все знают, какой Игорь футболист и человек. Думаю, Акинфеев поставит ещё много рекордов. Мне очень приятно быть с ним в одной команде», — приводит слова Бистровича Legalbet.

Отметим, что 900-м в карьере для Игоря Акинфеева стал матч 23-го тура РПЛ с московским «Динамо». Всего вратарь провёл 789 встреч за красно-синих и 111 — за сборную России. Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.