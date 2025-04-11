Червиченко высказался о возможных отставках Гончаренко и Лички

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможных отставках главных тренеров «Пари НН» и московского «Динамо» Викторе Гончаренко и Марцеле Личке.

«Я не помню, где Гончаренко был успешен, кроме БАТЭ. Немного вызывает удивление, почему его так охотно берут в российские клубы. Есть наши тренеры такого же уровня, которые точно будут не хуже.

Мне очень нравится Личка в «Динамо», однако команда потеряла лучшего нападающего в лице Тюкавина. При этом динамовцы выглядят неплохо. В матче с ЦСКА есть много вопросов к судье. Все мы видим, что Карасёв «поплыл» и «плывёт» долго. Я не вижу проблем с Личкой. «Динамо» нужно усилиться, дождаться Тюкавина, и всё будет в порядке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.