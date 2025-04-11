Червиченко считает, что «Оренбург» и «Факел» обречены на вылет из РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что «Оренбург» и воронежский «Факел» не смогут сохранить место в Российской Премьер-Лиге.

«Оренбург» и «Факел» — два клуба, которые обречены в этом сезоне. У клубов по 14 и 15 очков соответственно, а дальше идёт «Пари НН» с 19 очками. Вряд ли в такой толкотне и неконтролируемом судейском беспределе, который мы видим сейчас, эти команды способны выкарабкаться из этого положения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 23 матча. «Факел» находится на 15-й строчке, заработав 15 очков.