Егор Титов заявил, что «Спартак» способен выиграть РПЛ несколько раз подряд

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов считает, что при должном подходе красно-белые смогут взять Российскую Премьер-Лигу несколько раз подряд.

«Мне кажется, что у «Спартака» достаточно финансов, опыта руководителей, которые знают, что нужно делать. Ну и, конечно, великий тренер с амбициями, который хочет выигрывать. И если всё срастётся, то это может вылиться в чемпионство в этом сезоне и в дальнейшем на постоянной основе», – приводит слова Титова «Спорт день за днём».

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.