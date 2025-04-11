«Мир безумен». Гвардиола высказался об инциденте с фанатом «МЮ», ударившим Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с вингером «горожан» Джеком Грилишем, которого ударил один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» после очного матча команд в 31-м туре АПЛ (0:0).

«Подобное происходит повсюду. Мир безумен, не так ли? Всё, что происходит по всему миру, не только в спорте, вызывает вопросы. Никто не может остаться в стороне.

Проблема не в «Манчестер Юнайтед», потому что «Манчестер Юнайтед» — это нечто большее, чем один человек, который подобным поведением не помогает защитить свой клуб. Это не проблема конкретного клуба или специального отдела в футболе, такое происходит повсюду.

Просто оглянитесь вокруг — и поймёте это. Я думаю, мы не на правильном пути», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что фанаты «Манчестер Юнайтед» также использовали оскорбительные выкрики в отношении полузащитника «горожан» Филипа Фодена и его матери.