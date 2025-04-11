Флик ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о наличии переговоров с клубом о продлении его контракта. Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые хотят пролонгировать трудовое соглашение с немецким специалистом до 2027 года. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Мой ответ будет пространным. Я действительно ценю и наслаждаюсь тем, что у меня здесь есть. У меня есть фантастический персонал и невероятная команда с очень профессиональными игроками. Вижу фантастическую атмосферу в раздевалке. Уже много раз говорил, что это как семья. Все сотрудники потрясающие и выполняют необходимую работу. Кроме того, я хорошо провожу время и наслаждаюсь Барселоной. Очень счастлив жить здесь со своей женой. Для меня это новый опыт.

У меня много энергии, и думаю, мы ещё можем многое улучшить. Я не из тех тренеров, которые хотят подписать новый контракт ещё на три года, чтобы позволить себе думать: «Ну, у меня есть время». Мне больше нравится работать изо дня в день.

Знаю, как обстоят дела в клубе. Это непросто, но все довольны. Пройдёт год — и посмотрим, что произойдёт. Если все останутся довольны, то увидим, что будет. Неизвестно, что может случиться. Я хотел бы закончить работу, выполняемую здесь, на позитивной ноте», — сказал Флик на пресс-конференции.