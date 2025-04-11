Туфрин: если «Зенит» не попадёт в тройку, будут сделаны выводы в отношении Семака

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля.

«Понятно, что игра «Зенита» с «Краснодаром» — последний шанс зацепиться за золотые медали. Ничья или поражение однозначно лишают всех шансов. «Краснодар» 100% своего не упустит. Многое зависит от настроя «Зенита» и выбора состава. Самое главное — линия обороны, которая вызывает большие вопросы. «Краснодар» имеет психологическое преимущество, ведь есть разрыв в пять очков. «Быки» будут рассчитывать на ничью. Я очень рассчитываю на поддержку болельщиков «Зенита». Надеюсь, что соберётся больше 50 тысяч фанатов на стадионе. Если так будет, можно рассчитывать на положительный результат.

Если «Зенит» не выиграет чемпионство в год 100-летия, это будет разочарованием, но не трагедией. Состав у команды — один из лучших в чемпионате. Серебряные и бронзовые медали или непопадание в тройку станут разочарованием. После этого будут сделаны организационные выводы в отношении тренерского штаба», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.