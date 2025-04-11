Агент Дркушича рассказал, сможет ли защитник «Зенита» сыграть в матче с «Краснодаром»

Младен Ратковица, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Ваньи Дркушича, рассказал о состоянии своего клиента перед матчем с «Краснодаром» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

«Ванья полностью здоров и готов к следующей игре с «Краснодаром». Если тренер примет решение в его пользу, он готов», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Зенит» три встречи во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.