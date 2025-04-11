Райс — игрок недели в ЛЧ. Он опередил в голосовании Хвичу, Левандовского и Бастони
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter).
Английский футболист отметился дублем со штрафных в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
В соответствующем голосовании Райс опередил крайнего нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, забившего гол во встрече с «Астон Виллой» (3:1), а также форварда «Барселоны» Роберта Левандовского, на счету которого дубль в ворота дортмундской «Боруссии» (4:0), и защитника «Интера» Алессандро Бастони, отыгравшего всю встречу с «Баварией» (1:2).
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