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Тренер «Акрона» — о Дзюбе: в 36 лет играет больше 90 минут, что говорит о высоком уровне

Тренер «Акрона» — о Дзюбе: в 36 лет играет больше 90 минут, что говорит о высоком уровне
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Тренер по физической подготовке тольяттинского «Акрона» Сергей Шергин рассказал, как в команде ведётся тренировочная подготовка форварда Артёма Дзюбы.

— Каково работать со звёздами уровня Артёма Дзюбы?
— Если говорить про Дзюбу, это вообще случай уникальный. Ему 36 лет, и находиться в такой физической форме, играть по 90+10 добавленных [минут] с учётом первого и второго тайма — это говорит о высоком уровне его готовности и профессионализма в первую очередь.

Вся общекомандная работа, которая проводится в зале, у него проходит по индивидуальной программе, с его некими ограничениями в плане здоровья в плане каких-то старых болячек. Подбор упражнений у него, соответственно, другой. Как и у нескольких других ребят нашего клуба, — сказал Шергин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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