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Россия заняла 13-е место по количеству матчей за всю историю Лиги чемпионов

Россия заняла 13-е место по количеству матчей за всю историю Лиги чемпионов
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Издательство The Athletic представило статистику сыгранных матчей клубами в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА по странам. Россия заняла 13-е место в общем зачёте. Отечественные команды провели 318 встреч в главном европейском клубном турнире.

Лидером рейтинга стала Испания, чьи клубы провели в общей сложности 1400 игр. На второй строчке расположилась Англия с 1283 матчами. Тройку замыкает Германия (1252 встречи). На четвёртом месте находится Италия (1141 встреча). Франция с 799 играми расположилась на пятом месте.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина такого решения ФИФА и УЕФА — политическая ситуация в мире.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

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