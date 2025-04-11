Федерация футбола Испании приняла решение по жалобе «Осасуны» на «Барселону»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила жалобу «Осасуны» на «Барселону» из-за участия в их очном матче в 27-м туре Ла Лиги защитника Иньиго Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Осасуна» отмечала, что сине-гранатовые нарушили регламент ФИФА, согласно которому футболист, покинувший сборную по медицинским причинам, не имеет права выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы. Подчёркивается, что в понедельник, 17 марта, RFEF объявила об исключении Мартинеса из состава «Фурия Роха» по медицинским причинам.

По информации источника, RFEF заслушала аргументы обеих сторон и подтвердила, что исключение Мартинеса из состава национальной команды прошло по установленной процедуре. Подчёркивается, что запрет на игру за клуб в течение пяти дней действует, если этот клуб отказался отпустить игрока в сборную или он сам отказался ехать в её расположение.