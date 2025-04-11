В «Локо» отреагировали на слухи, что клуб не будет продлевать контракт с Тикнизяном

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на слухи, что руководство железнодорожников не планирует продлевать контракт с 25-летним защитником команды Наиром Тикнизяном. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Такие в кавычках «новости» — создание шума из ничего. Мы неоднократно уже говорили, что в клубе есть чёткий план и выстроенный диалог со всеми без исключения игроками и их представителями. После окончания сезона мы будем обсуждать все детали контрактов.

Договорённости с представителями игроков об этом есть, понимание данной позиции клуба с их стороны тоже есть. Сохранение этой команды — одна из приоритетных целей в работе клуба. Помимо того, что это рабочая задача, это ещё и искреннее желание, у нас сложился амбициозный, сплочённый коллектив, который будет прогрессировать и в ближайшей перспективе способный на многое. Представитель Наира уже назвал «новость», которую мы сейчас обсуждаем, фейком», — приводит слова Леонченко «Спорт-экспресс».

Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В стан железнодорожников армянский защитник перебрался из московского ЦСКА. На счету Тикнизяна 28 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них защитник отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

Также Тикнизян выступает за сборную Армении. В составе своей национальной команды защитник принял участие в 20 встречах, в которых отметился одним забитым мячом.