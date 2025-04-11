Туфрин: для воронежских болельщиков вылет «Факела» будет трагедией

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мыслями о командах, которые ведут борьбу за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Иногда в матчах между командами из низа турнирной таблицы такая борьба, что мама не горюй. Там борьба за очки идёт не менее острая, чем у лидеров. Посмотрите, как за команду болеют в Воронеже. Как она может вылететь? Для болельщиков это будет трагедией. За все клубы болеют отлично, но только удивляет «Ахмат». Почему там практически всегда полупустой стадион? Наверняка есть материальные возможности. Непонятно, почему команда из года в год не борется за высокие места», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 23 туров в зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). «Пари НН» (19) и «Ахмат» (20) находятся в зоне стыковых матчей.