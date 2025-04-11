Роберто Де Дзерби высказался о предстоящем матче «Марселя» с «Монако» в Лиге 1

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился мнением о грядущем матче 29-го тура французской Лиги 1, в котором его команда встретится с «Монако». Игра пройдёт завтра, 12 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Это более чем важный матч. Он не последний, но, несомненно, решающий. Эта игра будет сложной как для нас, так и для них [«Монако»]. У нашего соперника есть качественные футболисты, и не только в атаке. Это будет хороший матч. Надеюсь, мы готовы к подобной битве.

Наши болельщики? Очень мало встреч, в которых мы чувствовали бы себя не в порядке, особенно когда приходят наши болельщики. Даже в матче с «ПСЖ» я видел много шарфов «Марселя» в отеле перед игрой. Иметь таких болельщиков — большой плюс для нас, это мотивирует», — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: