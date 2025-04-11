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«Спартак» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Сегодня, 11 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков (Дмитров). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

В последний раз команды встречались между собой в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался «Спартак» (1:0).

После 23 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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